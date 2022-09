Pallanuoto | Europei | il Setterosa travolge 19-6 la Francia

Eurosport_IT : CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 2… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - glooit : Pallanuoto: Europei donne; Italia-Francia 19-6 leggi su Gloo - Gazzetta_it : Europei, il Setterosa batte la Francia e nei quarti sfida la Croazia #pallanuoto -

... è andato in scena il primo miglio marino organizzato ( in primis dal tecnico diAndrea ...per posare sotto la gradinata Nord mettendo in mostra le tante medaglie vinte durante glidi ...Poco più di un allenamento, e così sarà anche lunedì nei quarti. A Spalato, nella quinta e ultima giornata del girone preliminare (con primato già conquistato in anticipo) il Setterosa travolge la ...Spalato, 3 set. – (Adnkronos) – Sbrigata la pratica Francia con un netto 19-6 il Setterosa chiude la prima fase al comando del gruppo B. Lunedì 5 settembre alle 20.30 il quarto di finale contro le pad ...Il Setterosa batte 19-6 la Francia e chiude al primo posto del gruppo B la prima fase degli Euripei di pallanuoto. Lunedì prossimo, 5 settembre, l'Italia scenderà in vasca per il quarto di finale cont ...