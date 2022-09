Pallanuoto, Europei 2022: Setterosa forza cinque! 19-6 alla Francia, si vola ai quarti di finale (Di sabato 3 settembre 2022) Cinque partite, cinque vittorie. Un Setterosa in formato super quello che supera al meglio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Spalato. Oggi c’era l’ultimo ostacolo in terra croata per la Nazionale italiana e le azzurre non hanno tradito le aspettative: netto 19-6 alla Francia e successo nel Gruppo B. Primo posto importantissimo in vista della fase ad eliminazione diretta: nei quarti di finale, infatti, la squadra tricolore se la vedrà con la quarta del raggruppamento A, la Croazia. Avversario tutt’altro che ostico e strada spianata verso le semifinali. Non dovevano esserci difficoltà e non ci sono state. Sin dal primo quarto le azzurre di Carlo Silipo hanno messo le cose in chiaro: Palmieri, Viacava, Marletta, Picozzi e ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Cinque partite, cinque vittorie. Unin formato super quello che supera al meglio la fase a gironi deglidifemminile in quel di Spalato. Oggi c’era l’ultimo ostacolo in terra croata per la Nazionale italiana e le azzurre non hanno tradito le aspettative: netto 19-6e successo nel Gruppo B. Primo posto importantissimo in vista della fase ad eliminazione diretta: neidi, infatti, la squadra tricolore se la vedrà con la quarta del raggruppamento A, la Croazia. Avversario tutt’altro che ostico e strada spianata verso le semifinali. Non dovevano esserci difficoltà e non ci sono state. Sin dal primo quarto le azzurre di Carlo Silipo hanno messo le cose in chiaro: Palmieri, Viacava, Marletta, Picozzi e ...

