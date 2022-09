Pagelle Lazio Napoli | Kvaratskhelia da urlo | Immobile fuori partita

(Di sabato 3 settembre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:, Osimhen, Provedel FLOP:, Luis Alberto VOTI(4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6 (’84 Hysaj), Patric 5.5, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 6 (75? Basic), Luis Alberto 5 (53? Vecino 5); Felipe Anderson 6 (84? Cancellieri),5, Zaccagni 6.5 (53? Pedro 5.5).A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Radu, Basic, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Pedro, Romero.All.: Sarri ...

LazionewsEu : Le PAGELLE di Paolo Cericola | #LazioNapoli 1-2: #Provedel il migliore #sslazio #forzalazio #lazionews… - pol2187 : RT @SPress24: #LazioNapoli 1-2, stavolta l'hanno fatta 'Sozza' - Le #Pagelle - #sportpress24 - tuttonapoli : Lazio-Napoli 1-2, le pagelle: Kvara imprendibile, Lobo-Anguissa dominano, super-Kim e impatto Politano - snorristorluson : RT @sghezziofficial: #LazioNapoli 1-2, stavolta l'hanno fatta 'Sozza' - Le #Pagelle - #sportpress24 - RwondoNaples : PAGELLE NAPOLI-LAZIO 5^G. Meret 5,5 Di Lorenzo 7 Rrahmani 6 Kim 7½ (il ½ per il gol) Mario Rui 6 Anguissa 7- Lobotk… -

e tabellino di- Napoli, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/23 Kvaratskhelia © LaPresseLAZIO Provedel 6,5: nel primo tempo impegnato relativamente anche ...- Napoli:e tabellino- NAPOLI 1 - 1 MARCATORI : Zaccagni (L), Kim (N)(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis ...All’olimpico il Napoli si impone per 2 a 1 sulla Lazio rimontando l’1 a 0 di Felipe Anderson con i gol di Kim e Kvaratskhelia. Ecco i voti della redazione di MondoNapoli: Meret 6,5, Di Lorenzo 6,5, ...Meret 6,5 - Lascia la firma con una bella parata sul 2-1 all'interno di una prova in cui non viene sollecitato molto ma si disimpegna comunque bene con i piedi anche sotto pressione. Di Lorenzo 6,5 - ...