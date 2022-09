Padre Pio | Abel Ferrara | Incontrare Shia LaBeouf mentre cercava la fede è stato di per sé quasi un miracolo

Avvenire_Nei : #Venezia79 Shia LaBeouf al Lido: «Padre Pio mi ha salvato la vita» - nickygra97 : @fabricius91 Padre Pio, starring Shia LaBeouf - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: #Venezia79 Shia LaBeouf al Lido: «Padre Pio mi ha salvato la vita» - ilgiornale : L'opera del santo è narrata agli 'esordi', dopo la fine della Prima guerra mondiale - CinemApp_Cinema : #PadrePio, la recensione: svestire di santità per parlare della società -

Dalla Chiesa, come Giovanni Falcone , Paolo Borsellino , Ninni Cassarà ,La Torre , Gaetano ...presieduto da colui che pagava (come dicono le sentenze) quella stessa mafia che ne ha ucciso ilÈ un Abel Ferrara come al solito larger than cinema quello che si presenta alla Casa degli Artisti a #Venezia79 per l'incontro con la stampa per il suo film, in concorso alle Giornate degli Autori. Mentre i giornalisti aspettano tranquillamente che il cast artistico prenda posto sul palco, il regista newyorchese rimbrotta teneramente i suoi ...Durante la conferenza stampa di presentazione di Padre Pio, il co-sceneggiatore Maurizio Braucci ha svelato che il progetto è stato delineato con grande attenzione, svolgendo un lavoro molto ...L'attore, protagonista nel prossimo film di Abel Ferrara, ha parlato a 360° dei problemi della sua vita privata, di sua figlia e della sua compagna.