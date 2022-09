P.De Luca, Pd la forza politica che ha difeso il Sud (Di sabato 3 settembre 2022) “Oggi presentiamo i candidati di tutta la provincia di Salerno alla nostra comunita’, alla nostra terra, ed alla stampa. Stiamo facendo una campagna elettorale tra la gente, nelle piazze, sul territorio, per far capire che tipo di idea di Paese e visione di territorio vogliamo mettere in campo rispetto ai nostri competitors, e rispetto alla destra”. A dirlo deputato uscente e ricandidato Piero De Luca a margine della presentazione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali del Partito Democratico quest’oggi al Polo Nautico di Salerno. “Il Pd – aggiunge De Luca – e’ la forza politica che ha difeso il Mezzogiorno negli anni passati, e lo ha fatto consentendo di mettere in campo risorse europee straordinarie con il Pnrr a differenza della destra che ha proposto di tagliare risorse. Si tratta di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 settembre 2022) “Oggi presentiamo i candidati di tutta la provincia di Salerno alla nostra comunita’, alla nostra terra, ed alla stampa. Stiamo facendo una campagna elettorale tra la gente, nelle piazze, sul territorio, per far capire che tipo di idea di Paese e visione di territorio vogliamo mettere in campo rispetto ai nostri competitors, e rispetto alla destra”. A dirlo deputato uscente e ricandidato Piero Dea margine della presentazione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali del Partito Democratico quest’oggi al Polo Nautico di Salerno. “Il Pd – aggiunge De– e’ lache hail Mezzogiorno negli anni passati, e lo ha fatto consentendo di mettere in campo risorse europee straordinarie con il Pnrr a differenza della destra che ha proposto di tagliare risorse. Si tratta di ...

