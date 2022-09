Osimhen al 100% nel progetto: ha preferito Napoli (e la Champions) al Manchester United (Di sabato 3 settembre 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Con il passare dei giorni, dopo la fine del calciomercato, emergono tanti retroscena sulle trattative. Ed ovviamente tanto si viene a sapere sul possibile scambio tra Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen che ha infiammato le ultime giornate. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, una trattativa vera e propria non è mai esistita perché Jorge Mendes non si è mai presentato davanti alle due società per enunciare l’idea che aveva in mente: “Il mercato è finito, Cristiano è sfumato con le luci della sera e la sua vita è ancora azzurra esattamente come l’aveva immaginata”. A prescindere da ciò, Victor Osimhen ha palesato da subito la sua voglia di giocare col Napoli, perché si sente al 100% al centro del progetto: “Da un certo punto dell’estate in poi, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) CALCIOMERCATO. Con il passare dei giorni, dopo la fine del calciomercato, emergono tanti retroscena sulle trattative. Ed ovviamente tanto si viene a sapere sul possibile scambio tra Cristiano Ronaldo e Victorche ha infiammato le ultime giornate. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, una trattativa vera e propria non è mai esistita perché Jorge Mendes non si è mai presentato davanti alle due società per enunciare l’idea che aveva in mente: “Il mercato è finito, Cristiano è sfumato con le luci della sera e la sua vita è ancora azzurra esattamente come l’aveva immaginata”. A prescindere da ciò, Victorha palesato da subito la sua voglia di giocare col, perché si sente alal centro del: “Da un certo punto dell’estate in poi, ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - FBiasin : “Faresti lo scambio #Osimhen-#Ronaldo?”. “No”. “E #Osimhen-#Ronaldo +100 mln?”. “Avrebbe senso dal punto di vista e… - napolipiucom : Osimhen al 100% nel progetto: ha preferito Napoli (e la Champions) al Manchester United #CalcioNapoli… - Dario_Paparo : @D_IP17 @Loz2324 Pensa nel mio si sono ritrovati a 3 con 400/500 crediti e mancavano Lukaku e Osimhen come primi sl… - napolista : Mediaset: 8 al mercato di #DeLaurentiis per non aver ceduto alla tentazione #Ronaldo L’operazione avrebbe avuto un… -