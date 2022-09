Oroscopo Paolo Fox Domenica 4 Settembre 2022 | Bilancia recupera

Leggi su zon

(Di sabato 3 settembre 2022) L’diFox per oggi,Ariete Questo è il momento giusto per parlare e mettersi in gioco. Molti di voi hanno fatto scelte decisive nelle ultime settimane e ora non dovete isolarvi da persone o situazioni. Toro Giornata interessante per tutti i nati sotto questo segno. Da lunedì inoltre, le stelle iniziano anche a favorire i sentimenti ma ovviamente c’è differenza tra chi ha chiuso una storia e chi la sta iniziando. Dovete sistemare alcune cose della vostra vita e l’amore ha un posto speciale. Gemelli In queste 24 ore attenzione alla Luna contraria. Dovete fare inoltre attenzione a non rimandare troppo problemi e decisioni, non dovete muovervi solo quando ci sono situazioni critiche. Non dovete fasciarvi la testa prima di romperla, è vero, ma neanche ridurvi all’ultimo ...