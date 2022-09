**Ordine di Malta: Papa promulga la nuova Carta Costituzionale ** (Di sabato 3 settembre 2022) Città del Vaticano, 3 set. (Adnkronos) - Il Papa promulga la nuova Carta Costituzionale ed il relativo Codice Melitense dell'Ordine di Malta, disponendone l'immediata entrata in vigore e, con un decreto reso noto oggi, dispone "la revoca delle alte cariche; lo scioglimento dell'attuale Sovrano Consiglio; e la costituzione di un Sovrano Consiglio provvisorio, la convocazione del Capitolo Generale Straordinario per il 25 gennaio 2023, festa della Conversione di San Paolo, il quale si svolgerà in ottemperanza al nuovo Regolamento da me approvato". Bergoglio nel decreto spiega che " Il Capitolo Generale Straordinario sarà preparato dal mio Delegato Speciale e dal Luogotenente di Gran Maestro, coadiuvati dal Sovrano Consiglio provvisorio. Confermo tutte le facoltà attribuite in passato al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Città del Vaticano, 3 set. (Adnkronos) - Illaed il relativo Codice Melitense dell'Ordine di, disponendone l'immediata entrata in vigore e, con un decreto reso noto oggi, dispone "la revoca delle alte cariche; lo scioglimento dell'attuale Sovrano Consiglio; e la costituzione di un Sovrano Consiglio provvisorio, la convocazione del Capitolo Generale Straordinario per il 25 gennaio 2023, festa della Conversione di San Paolo, il quale si svolgerà in ottemperanza al nuovo Regolamento da me approvato". Bergoglio nel decreto spiega che " Il Capitolo Generale Straordinario sarà preparato dal mio Delegato Speciale e dal Luogotenente di Gran Maestro, coadiuvati dal Sovrano Consiglio provvisorio. Confermo tutte le facoltà attribuite in passato al ...

