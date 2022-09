Ora legale tutto l’anno, la proposta per ridurre i consumi di energia, risparmiare 500 milioni e tagliare le emissioni piace a tutti i partiti (Di sabato 3 settembre 2022) Non spostare più le lancette dell’orologio indietro di un’ora a fine ottobre e mantenere l’ora legale tutto l’anno. E’ la proposta della Società italiana di medicina ambientale (Sima) che consentirebbe di risparmiare, secondo le stime del presidente Alessandro Miani, “un miliardo di euro solo nel primo biennio”. Insieme a un potenziale taglio di centinaia di migliaia di tonnellate di CO2 l’anno. Mentre il governo mette a punto un piano di risparmio del gas in vista dell’inverno, i partiti in campagna elettorale sostengono l’idea. L’Europa non si opporrebbe al cambiamento: già nel 2019 il Parlamento europeo aveva approvato l’abolizione dell’obbligo di cambio dell’ora due volte all’anno per gli Stati membri, dopo che una consultazione pubblica del 2018 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Non spostare più le lancette dell’orologio indietro di un’ora a fine ottobre e mantenere l’ora. E’ ladella Società italiana di medicina ambientale (Sima) che consentirebbe di, secondo le stime del presidente Alessandro Miani, “un miliardo di euro solo nel primo biennio”. Insieme a un potenziale taglio di centinaia di migliaia di tonnellate di CO2. Mentre il governo mette a punto un piano di risparmio del gas in vista dell’inverno, iin campagna elettorale sostengono l’idea. L’Europa non si opporrebbe al cambiamento: già nel 2019 il Parlamento europeo aveva approvato l’abolizione dell’obbligo di cambio dell’ora due volte alper gli Stati membri, dopo che una consultazione pubblica del 2018 ...

Agenzia_Ansa : Con la crisi energetica, alla luce del nuovo stop del Nord Stream, in Italia si fa largo l'ipotesi di prorogare l'o… - repubblica : Ora legale tutto l'anno, i partiti sono favorevoli - LaStampa : Draghi: bene Bruxelles sul gas. Il piano B se la crisi precipita: l’ora legale estesa tutto l’anno - Marte7983 : RT @fattoquotidiano: Ora legale tutto l’anno, la proposta per ridurre i consumi di energia, risparmiare 500 milioni e tagliare le emissioni… - fattoquotidiano : Ora legale tutto l’anno, la proposta per ridurre i consumi di energia, risparmiare 500 milioni e tagliare le emissi… -