Opere d’arte, “la Nasa del restauro” ha una nuova direttrice (ad interim). Chi è Emanuela Daffra, che guiderà l’Opificio delle pietre dure di Firenze (Di sabato 3 settembre 2022) Da giovedì l’Opificio delle pietre dure di Firenze ha un nuovo dirigente. È la storica dell’arte Emanuela Daffra, 62enne milanese, dipendente dell’amministrazione dei beni culturali dal 1990. Daffra non svolgerà il nuovo ruolo in esclusiva, bensì ad interim, cioè per un tempo determinato (si parla della durata di circa un anno, durante il quale manterrà comunque l’incarico di direttore del Polo Museale della Lombardia comprendente, tra gli altri, il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano, il Museo Archeologico Nazionale di Mantova, l’Area archeologica delle Grotte di Catullo, la Cappella Espiatoria di Monza Brianza, il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, Vigevano, il Museo della Certosa di Pavia, il Museo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Da giovedìdiha un nuovo dirigente. È la storica dell’arte, 62enne milanese, dipendente dell’amministrazione dei beni culturali dal 1990.non svolgerà il nuovo ruolo in esclusiva, bensì ad, cioè per un tempo determinato (si parla della durata di circa un anno, durante il quale manterrà comunque l’incarico di direttore del Polo Museale della Lombardia comprendente, tra gli altri, il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano, il Museo Archeologico Nazionale di Mantova, l’Area archeologicaGrotte di Catullo, la Cappella Espiatoria di Monza Brianza, il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, Vigevano, il Museo della Certosa di Pavia, il Museo ...

repubblica : New York, sequestrate al Met 27 opere d'arte antiche: 21 sono italiane - il_pat : @AngutiIcicid @RICCARD02804938 può darsi, a me non fa impazzire, ma resta l'opera di un artista che come tutte le f… - gminguzzi : Investire in #Arte e #Collezionismo: Come #Guadagnare con le Opere d’Arte? Comprare un'opera d'arte è un investimen… - MaraVig92 : #novità utilizzerò questo account esclusivamente per condividere con chiunque voglia seguirmi, opere d'arte origina… - ilarysotgiu1 : RT @tomishiba2020: Io mi domando come certa gente riesce ad arrivare ai livelli di comando. A quanto pare non sono le competenze a premiare… -