Nord Stream, Gazprom annuncia lo stop totale al gas dalla Russia: cosa succede ora per l'Italia (Di sabato 3 settembre 2022) Gazprom ha annunciato lo stop al gas russo verso l'Europa chiudendo il Nord Stream 1, il gasdotto che... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022)hato loal gas russo verso l'Europa chiudendo il1, il gasdotto che...

HuffPostItalia : Putin blocca il gas del Nord Stream a tempo indeterminato. Guai per l'Europa - LaVeritaWeb : Mentre Bruxelles studia una tassa sulle rinnovabili e Ursula Von der Leyen spinge per il price cap sulle forniture… - Agenzia_Ansa : FLASH | Gazprom trova nuovo guasto, Nord Stream resta fermo #ANSA - beverlytozier3 : RT @Happy4Trigger: Dunque #Gazprom ha annunciato la chiusura del Nord Stream. Speriamo in un inverno tiepido. Ah, slava ukraine, mi raccom… - FrancescoTagli : RT @ultimenotizie: La #Germania sta acquistando il #gas russo attraverso la #Cina a prezzo enormemente più alto che dal Nord Stream 2 che h… -