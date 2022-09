Non solo social, Meloni spopola sulla stampa estera: tra le testate blasonate gara per intervistarla (Di sabato 3 settembre 2022) Arrivano dal Giappone, dalla Corea, dall’Australia e dal Brasile, oltre che da latitudini più scontate come l’Europa o gli Usa. Le richieste di interviste della stampa estera a Giorgia Meloni danno la misura dell’attenzione a livello globale intorno alla crescita di FdI e alla possibilità che la sua leader diventi la prima premier donna d’Italia. Un successo che va di pari passo con quello “dal basso” dei social, dove Meloni si accredita come una delle figure più seguite e apprezzate, arrivando a tallonare nel “sentiment” degli utenti anche il celebratissimo Mario Draghi. L’attenzione della stampa estera su Giorgia Meloni È l’Adnkronos a rivelare la mole di richieste giunte all’ufficio stampa di via della Scrofa, dove la strategia è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) Arrivano dal Giappone, dalla Corea, dall’Australia e dal Brasile, oltre che da latitudini più scontate come l’Europa o gli Usa. Le richieste di interviste dellaa Giorgiadanno la misura dell’attenzione a livello globale intorno alla crescita di FdI e alla possibilità che la sua leader diventi la prima premier donna d’Italia. Un successo che va di pari passo con quello “dal basso” dei, dovesi accredita come una delle figure più seguite e apprezzate, arrivando a tallonare nel “sentiment” degli utenti anche il celebratissimo Mario Draghi. L’attenzione dellasu GiorgiaÈ l’Adnkronos a rivelare la mole di richieste giunte all’ufficiodi via della Scrofa, dove la strategia è ...

