Non solo il derby: l’importante sabato del campionato di Serie A (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 ott – Napoli, Roma, Firenze, Milano, Torino. Il principio della quinta giornata del campionato di Serie A passa tra gli incroci calcistici di cinque grandi, grandissime città del nostro stivale. Fiorentina – Juventus nel pomeriggio, il derby della madonnina alle ore 18.00 e, in serata, la sfida tra Lazio e partenopei. Con l’altra fazione capitolina spettatrice decisamente interessata. Le inseguitrici giocoforza si toglieranno punti a vicenda: i giallorossi vincendo a Udine domenica darebbero il via alla prima fuga stagionale. Atalanta permettendo, in quanto l’altra capolista sarà impegnata lunedì in quel di Monza. Turno se non cruciale (ovviamente, è ancora troppo presto) quantomeno indicativo per ciò che ci riserverà in questa stagione la massima competizione nazionale. Fiorentina – Juventus: Allegri cerca ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 ott – Napoli, Roma, Firenze, Milano, Torino. Il principio della quinta giornata deldiA passa tra gli incroci calcistici di cinque grandi, grandissime città del nostro stivale. Fiorentina – Juventus nel pomeriggio, ildella madonnina alle ore 18.00 e, in serata, la sfida tra Lazio e partenopei. Con l’altra fazione capitolina spettatrice decisamente interessata. Le inseguitrici giocoforza si toglieranno punti a vicenda: i giallorossi vincendo a Udine domenica darebbero il via alla prima fuga stagionale. Atalanta permettendo, in quanto l’altra capolista sarà impegnata lunedì in quel di Monza. Turno se non cruciale (ovviamente, è ancora troppo presto) quantomeno indicativo per ciò che ci riserverà in questa stagione la massima competizione nazionale. Fiorentina – Juventus: Allegri cerca ...

matteorenzi : 1. Se non volete Meloni a Palazzo Chigi, noi siamo il solo voto utile. Vogliamo Draghi, non Meloni #ItaliaSulSerio… - CarloCalenda : Questo è il luogo di chi condivide il pensiero sui liberi e forti di #Sturzo, il liberal progressismo di #Rosselli… - ItaliaViva : Non solo il #TerzoPolo sarà la più grande sorpresa di queste elezioni, ma più noi faremo un buon risultato e più c'… - sgrando : RT @CarloCalenda: Questi, caro @EnricoLetta, non sono #occhiditigre. Il paese reale non è quello che descrivi. Alimentare l’odio degli ital… - RosannaMarani : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo delle istituzioni viene colpito quando 'è diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato'. Nell… -