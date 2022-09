“Non riesco più a farlo”. Giovanni Allevi, il drammatico annuncio poco fa: migliaia di cuori per lui (Di sabato 3 settembre 2022) Giovanni Allevi e la malattia. Il noto compositore non fa che aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e decide di farlo aattraverso un post che commuove e lascia rflettere. Una dura lotta contro il mieloma, diagnosticato all’inizio dell’estate e da quel moento per Giovanni Allevi hanno avuto inizio anche le cure. La situazione oggi. Giovanni Allevi e la malattia. “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, tutti riconoscono le parole con cui Giovanni Allevi ha comunicato a tutti la sua malattia: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”, aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022)e la malattia. Il noto compositore non fa che aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e decide diaattraverso un post che commuove e lascia rflettere. Una dura lotta contro il mieloma, diagnosticato all’inizio dell’estate e da quel moento perhanno avuto inizio anche le cure. La situazione oggi.e la malattia. “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, tutti riconoscono le parole con cuiha comunicato a tutti la sua malattia: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”, aveva ...

