"Non c'è possibilità di futuro". L'analisi choc di Ghisleri: cosa temono gli italiani (Di sabato 3 settembre 2022) "Gli italiani hanno molte paure e quando si ha paura si fanno scelte scellerate. Il tema vero è che non c'è la possibilità di pianificare un futuro, né per le aziende né per le famiglie". L'analisi drammatica è quella delineata dalla sondaggista Alessandra Ghisleri nel corso della puntata di venerdì 2 settembre a Controcorrente. "Non c'è la possibilità di pianificare un futuro per imprese e famiglie" Insieme ad Alessandra Ghisleri, analizziamo alcune delle paure degli italiani #Controcorrente pic.twitter.com/qbIjCTJOY4 — Controcorrente (@Controcorrentv) September 2, 2022 La direttrice di Euromedia Research evidenzia anche un altro aspetto importante: "Quando si usano determinate parole come abolizione della burocrazia, ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) "Glihanno molte paure e quando si ha paura si fanno scelte scellerate. Il tema vero è che non c'è ladi pianificare un, né per le aziende né per le famiglie". L'drammatica è quella delineata dalla sondaggista Alessandranel corso della puntata di venerdì 2 settembre a Controcorrente. "Non c'è ladi pianificare unper imprese e famiglie" Insieme ad Alessandra, analizziamo alcune delle paure degli#Controcorrente pic.twitter.com/qbIjCTJOY4 — Controcorrente (@Controcorrentv) September 2, 2022 La direttrice di Euromedia Research evidenzia anche un altro aspetto importante: "Quando si usano determinate parole come abolizione della burocrazia, ...

