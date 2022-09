Nirvana | archiviata la causa per la foto di copertina di Nevermind

(Di sabato 3 settembre 2022) Lo spirito di Kurt Cobain può ora riposare in pace: ihanno ottenuto l’archiviazione dellaper ladidi ‘‘, intentata da Spencer Elden, ritratto da bambino nell’iconico scatto della cover dell’album più celebre della band di Seattle, mentre nuota nudo in piscina. “Sono passati oltre dieci anni da quando Elden è entrato a conoscenza del fatto”, ha argomentato il giudice distrettuale di Los Angeles Fernando Olguin. Elden aveva accusato la celebre band grunge di pornografia infantile per l’immagine in cui da bebè inseguiva un biglietto da un dollaro appeso a un amo da pesca. Olguin ha però affermato che l’uomo ha aspettato troppo a lungo per poter accusare idi averlo sfruttato sessualmente. Nel processo, arrivato al terzo ricorso, erano ...

Agenzia ANSA

