Navas-Napoli | affare sfumato per meno di 500 mila euro

Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - emiliagagliardi : RT @Carloalvino: Navas-Napoli, i retroscena di un matrimonio rinviato. La diatriba Henrique-Campos. E Meret… - Carloalvino : Navas-Napoli, i retroscena di un matrimonio rinviato. La diatriba Henrique-Campos. E Meret… -

E' stato il sogno di mercato delfino all'ultimo momento utile ma alla fine Keylorè rimasto al Psg. A rivelare i dettagli della lunga trattativa col Psg è l'Equipe che scrive, L'Equipe: saltata per mezzo milione "Ilgli avrebbe spalmato lo stipendio su tre stagioni, il portiere avrebbe rinunciato a 1 milione ma il Psg si è rifiutato di versare il resto.Il Napoli giocherà questa sera contro la Lazio, ma per i tifosi azzurri bisogna registrare un altro colpo di scena in sede di calciomercato.MERET NAPOLI – Chiusa la sessione di calciomercato estiva, il Napoli è pronto a guardare oltre, proiettato verso i nuovi contratti. Il primo in lista è quello di Alex Meret, in scadenza a fine stagion ...