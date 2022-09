Napoli su Kepa e Navas? Meret si è sentito senza certezze. Novità per il rinnovo (Di sabato 3 settembre 2022) La posizione di Alex Meret è cambiata vertiginosamente nel giro di pochi giorni. Da indiziato numero uno a lasciare il Napoli in direzione Spezia o Torino, il portiere di Udine sarà il titolare almeno fino a gennaio, con gli affari Kepa e Keylor Navas che sono sfumati. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su Meret, rivelando nuovi aspetti sul rinnovo: “De Laurentiis guarda oltre, è proiettato al domani, per questo si è riaperto il tema contratto del numero uno rimasto in bilico fino all’ultimo istante giovedì sera. Tra Kepa e Navas, Meret s’è sentito sospeso, anche nelle parole estive di Spalletti ha avvertito una fiducia a tempo. Poche settimane fa era pronto, scadenza 2027, aumento d’ingaggio, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) La posizione di Alexè cambiata vertiginosamente nel giro di pochi giorni. Da indiziato numero uno a lasciare ilin direzione Spezia o Torino, il portiere di Udine sarà il titolare almeno fino a gennaio, con gli affarie Keylorche sono sfumati. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su, rivelando nuovi aspetti sul: “De Laurentiis guarda oltre, è proiettato al domani, per questo si è riaperto il tema contratto del numero uno rimasto in bilico fino all’ultimo istante giovedì sera. Tras’èsospeso, anche nelle parole estive di Spalletti ha avvertito una fiducia a tempo. Poche settimane fa era pronto, scadenza 2027, aumento d’ingaggio, ...

