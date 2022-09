Napoli, Spalletti: “Kim era abituato a fare la guerra, Kvara è un giocatore top” (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli, Spalletti: “ Il tecnico partenopeo a DAZN: “A volte ci facciamo prendere dall’ansia e sbagliamo, ma stasera abbiamo giocato bene. Queste sono le partite in cui mostri la luce che sai fare. Kim era abituato a fare la guerra difensiva, ma ha qualità” È un Luciano Spalletti “soddisfattissimo”, come lui stesso si definisce, quello che si presenta davanti alle telecamere di DAZN dopo la vittoria in rimonta per 1-2 contro la Lazio. “Abbiamo giocato partita di spessore contro avversario di spessore. Queste sono le partite in cui si vedono i Watt che hai addosso e la luce che fai. I primi minuti abbiamo fatto girar male la palla perché ci si fa prender dall’ansia e dalla frenesia. Poi abbiamo aggiustato la misura e abbiamo fatto bene”. Il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti: “ Il tecnico partenopeo a DAZN: “A volte ci facciamo prendere dall’ansia e sbagliamo, ma stasera abbiamo giocato bene. Queste sono le partite in cui mostri la luce che sai. Kim eraladifensiva, ma ha qualità” È un Luciano“soddisfattissimo”, come lui stesso si definisce, quello che si presenta davanti alle telecamere di DAZN dopo la vittoria in rimonta per 1-2 contro la Lazio. “Abbiamo giocato partita di spessore contro avversario di spessore. Queste sono le partite in cui si vedono i Watt che hai addosso e la luce che fai. I primi minuti abbiamo fatto girar male la palla perché ci si fa prender dall’ansia e dalla frenesia. Poi abbiamo aggiustato la misura e abbiamo fatto bene”. Il ...

