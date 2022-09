Napoli | Spalletti | bene ma a volte ci perdiamo in banalità

ADeLaurentiis : Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre! #ADL - pisto_gol : Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. #Spalletti crea più di tutti-… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo essere competitivi per l’alta classifica e giocare un calcio di livello perché siamo il Napo… - rvffaele_ : RT @ADeLaurentiis: Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre! #ADL - ElbaAzzurra : RT @ADeLaurentiis: Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre! #ADL -

Il tecnico conclude: "E' ilpiù bello dell'eraAbbiamo giocato una partita di grande qualità, di grande livello, ma ne abbiamo giocate l'anno scorso. Forse lei (al giornalista, ndr) ...Intervistato nel corso della conferenza stampa post - partita, l'allenatore delLucianoha commentato con queste parole la vittoria della sua squadra per 2 - 1 ai danni della Lazio allenata da Maurizio Sarri: "Abbiamo giocato una partita di grande livello, ma ..."Ho visto una buonissima prestazione e una squadra che ha mostrato di saper essere unita, corta e aggressiva" Vittoria in un campo ostico come l'Olimpico e primato in classifica: il Napoli di Luciano ...Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Lazio: " Dopo una rivoluzione estiva con 10 ...