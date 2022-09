Napoli, Di Lorenzo: 'Vittoria importante per il morale e per il Liverpool' (Di sabato 3 settembre 2022) Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato soddisfatto a DAZN il successo degli azzurri contro la Lazio all' Olimpico : tre punti che valgono il primo posto in classifica, ma non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022) Il capitano delGiovanni Diha commentato soddisfatto a DAZN il successo degli azzurri contro la Lazio all' Olimpico : tre punti che valgono il primo posto in classifica, ma non ...

gippu1 : Lorenzo Colombo è il primo giocatore a segnare al #Napoli di De Laurentiis e a chiamarsi come un personaggio di un… - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM ???? Una partita straordinaria dei nostri ragazzi che conquistano un punto in casa del Na… - CuoreIschitano : “Stasera il Napoli mi ha suscitato un leggero giramento. Mi fa impressione vedere la squadra senza Lorenzo e Ciro,… - dade494 : @zielulife2 Continuo a non capire perché abbiate fatto capitano di Lorenzo e non lui, che è forte davvero ed è al N… - Fraudon3punto0 : Pagelle dis)oneste by me stesso: Spremet: 6.5 Mario Rui: via da Napoli Bekimbauer: 9 Rrahmani: bob Di Lorenzo: 6… -