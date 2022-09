Napoli. Controlli a ristoranti, bar e pizzerie del centro: sanzioni per 4mila euro (Di sabato 3 settembre 2022) Anche nel mese di settembre non si ferma l’attività di prevenzione e controllo eseguita dall’ASL Napoli 1 centro. In totale sono stati ispezionati 24 esercizi commerciali presenti nel capoluogo partenopeo, tra bar, ristoranti e pizzerie. Sotto la lente degli operatori anche una yogurteria, un pub e un’enoteca. Napoli. Controlli a ristoranti, bar e pizzerie del centro: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 settembre 2022) Anche nel mese di settembre non si ferma l’attività di prevenzione e controllo eseguita dall’ASL. In totale sono stati ispezionati 24 esercizi commerciali presenti nel capoluogo partenopeo, tra bar,. Sotto la lente degli operatori anche una yogurteria, un pub e un’enoteca., bar edel: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

