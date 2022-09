Napoli con la Lazio nuovi cambi per Spalletti: Kim verso la panchina (Di sabato 3 settembre 2022) Luciano Spalletti cambia ancora la formazione del Napoli che gioca con la Lazio, Kim può andare in panchina. È questa la principale indicazione che viene da Radio Marte sulla formazione del Napoli che giocherà una partita molto complicata contro la squadra di Sarri. Il tecnico degli azzurri è pronto a tornare al 4-3-3 con Raspadori in panchina, così come Ndombele, che tra tutti è stato quello che ha deluso di più perché palesemente non in condizione fisica ottimale. Napoli: con la Lazio spazio a Juan Jesus A sostituire Kim sarà con ogni probabilità Juan Jesus, anche se Ostigard ha disputato una buona partita nell’ultimo match con il Lecce. Spalletti in qualche modo continua le sue rotazioni, nonostante siamo solo alla ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) Lucianoa ancora la formazione delche gioca con la, Kim può andare in. È questa la principale indicazione che viene da Radio Marte sulla formazione delche giocherà una partita molto complicata contro la squadra di Sarri. Il tecnico degli azzurri è pronto a tornare al 4-3-3 con Raspadori in, così come Ndombele, che tra tutti è stato quello che ha deluso di più perché palesemente non in condizione fisica ottimale.: con laspazio a Juan Jesus A sostituire Kim sarà con ogni probabilità Juan Jesus, anche se Ostigard ha disputato una buona partita nell’ultimo match con il Lecce.in qualche modo continua le sue rotazioni, nonostante siamo solo alla ...

