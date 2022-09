Moviola Milan Inter | l’episodio chiave del match

(Di sabato 3 settembre 2022)arbitraledelvalido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Daniele Chiffi.DEL1? Inizia ilCLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

cmdotcom : Moviola: il Milan si rifà subito e scala la classifica dei 'favori arbitrali'. Bologna e Samp ultime - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@SerieA, #derby #MilanInter: la #moviola della partita | #LIVE #NEWS - #Calcio #SerieA #SerieATIM #DerbyMilano #Derbydel… - PianetaMilan : .@SerieA, #derby #MilanInter: la #moviola della partita | #LIVE #NEWS - #Calcio #SerieA #SerieATIM #DerbyMilano… - SoloMilan68 : @toniorossonero Mi ricordo anche una sera alla domenica sportiva, collegato da Genova, dopo un Samp-Milan dove fumm… - Luxgraph : Juve-Spezia, la moviola: Hristov e Cuadrado, un dubbio in area -

SintesiInter 0 - 0Fischio d'inizio ore 18 Migliore in ......secondo tempo di Venezia Benevento (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta/ Fiorentina... In sala allatroveremo il Var Alessandro Prontera e l'Avar Daniele Marchi. Dionisi è nato a L'...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Milan Inter L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Inter, valido per la 5ª giornata della Ser ...Allo stadio Meazza, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza, Milan e Inter si affrontano nel ...