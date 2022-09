Mourinho non ci sta: parole al veleno contro il Fair play finanziario (Di sabato 3 settembre 2022) Senza peli sulla lingua. Lo Special One è uno di quelli che non usa mezzi termini quando bisogna rispondere ad un quesito. Questo pomeriggio Jose Mourinho si è concesso ai microfoni della consueta conferenza stampa pre-partita, anticipando quella che sarà la prossima sfida dei giallorossi, che saranno impiegati contro l’Udinese a partire dalle 20:45 di domani sera. L’allenatore della Roma ha avuto modo di fare chiarezza sia sulla situazione della squadra, che deve fare a meno di ben 5 infortunati, tra cui Zaniolo e Kumbulla, sia su quella che è stata la sanzione della Uefa commissionata alla Roma per via del Fair play finanziario. I giallorossi saranno costretti a pagare una multa complessiva di 5 milioni di euro. Oltre ai capitolini, multate anche Juventus, Milan ed Inter. Jose ... Leggi su rompipallone (Di sabato 3 settembre 2022) Senza peli sulla lingua. Lo Special One è uno di quelli che non usa mezzi termini quando bisogna rispondere ad un quesito. Questo pomeriggio Josesi è concesso ai microfoni della consueta conferenza stampa pre-partita, anticipando quella che sarà la prossima sfida dei giallorossi, che saranno impiegatil’Udinese a partire dalle 20:45 di domani sera. L’allenatore della Roma ha avuto modo di fare chiarezza sia sulla situazione della squadra, che deve fare a meno di ben 5 infortunati, tra cui Zaniolo e Kumbulla, sia su quella che è stata la sanzione della Uefa commissionata alla Roma per via del. I giallorossi saranno costretti a pagare una multa complessiva di 5 milioni di euro. Oltre ai capitolini, multate anche Juventus, Milan ed Inter. Jose ...

CorSport : #Mourinho: 'Spero arrivi il difensore, ma non piango come altri allenatori' ?? - Forzalupi4 : @LoDrastico @DanieleGianca Per me non va in Francia solo se lo chiamano mourinho - tremioni : RT @Ema_Zotti: ??????? #Mourinho lasciando la conferenza stampa: “Che svincolato mi piacerebbe avere di più? Non so, basta qualcosina…” #ASR… - supporter_roma : @eddajesu Ed è per quello che Mourinho non può andare in conferenza stampa a dire chi è titolare e chi è riserva. P… - asrPT7 : RT @Ema_Zotti: ??????? #Mourinho lasciando la conferenza stampa: “Che svincolato mi piacerebbe avere di più? Non so, basta qualcosina…” #ASR… -