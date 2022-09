**Motomondiale: Gp San Marino, Miller in pole e Bagnaia parte 5°** (Di sabato 3 settembre 2022) Misano, 3 set. - (Adnkronos) - Jack Miller conquista la pole position del Gp di San Marino nella classe MotoGp al termine di una qualifica a Misano condizionata dalla pioggia e dall'asfalto bagnato. Il pilota australiano della Ducati gira in 1'31"899, precedendo il compagno di squadra Francesco Bagnaia (1'31"914). Il piemontese però partirà 5° per via della penalità di 3 posizioni in griglia. In prima fila con Miller le altre Ducati di Enea Bastianini (1'32"014) e Marco Bezzecchi (1'32"048). Quarto lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'32"118) e sesta la Ducati Pramac del francese Johann Zarco (1'32"169). Solo 8° il campione del mondo in carica e leader iridato il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'32"246). Andrea Dovizioso (Yamaha) partirà invece 18° nell'ultima gara della carriera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Misano, 3 set. - (Adnkronos) - Jackconquista laposition del Gp di Sannella classe MotoGp al termine di una qualifica a Misano condizionata dalla pioggia e dall'asfalto bagnato. Il pilota australiano della Ducati gira in 1'31"899, precedendo il compagno di squadra Francesco(1'31"914). Il piemontese però partirà 5° per via della penalità di 3 posizioni in griglia. In prima fila conle altre Ducati di Enea Bastianini (1'32"014) e Marco Bezzecchi (1'32"048). Quarto lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'32"118) e sesta la Ducati Pramac del francese Johann Zarco (1'32"169). Solo 8° il campione del mondo in carica e leader iridato il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'32"246). Andrea Dovizioso (Yamaha) partirà invece 18° nell'ultima gara della carriera.

