MotoGP, Jack Miller: “Condizioni difficili, ma sono molto soddisfatto. Gran passo, la moto va bene” (Di sabato 3 settembre 2022) In Condizioni complicate come quelle odierne del tracciato di Misano in motoGP, Jack Miller dà sempre del suo meglio: ne è un’ulteriore prova l’ottimo risultato conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, conquistando la pole position (1:31.899). Una pioggia leggera ha reso ancor più interessanti le qualifiche odierne, Condizioni quasi ideali per il pilota della Ducati che registra il miglior tempo e partirà davanti a tutti; alle sue spalle, nel Q2, figurano Francesco Bagnaia (+0.015, che però dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia) ed Enea Bastianini (+0.115). Ecco le dichiarazioni del pilota australiano rilasciate a caldo al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Le ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Incomplicate come quelle odierne del tracciato di Misano indà sempre del suo meglio: ne è un’ulteriore prova l’ottimo risultato conquistato nelle qualifiche delPremio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, conquistando la pole position (1:31.899). Una pioggia leggera ha reso ancor più interessanti le qualifiche odierne,quasi ideali per il pilota della Ducati che registra il miglior tempo e partirà davanti a tutti; alle sue spalle, nel Q2, figurano Francesco Bagnaia (+0.015, che però dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia) ed Enea Bastianini (+0.115). Ecco le dichiarazioni del pilota australiano rilasciate a caldo al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Le ...

