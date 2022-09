MotoGP, Jack Miller beffa Bagnaia e centra la pole del GP di San Marino, 3° Bastianini, solo 8° Quartararo (Di sabato 3 settembre 2022) Jack Miller sa sempre dare il proprio meglio quando le condizioni si complicano e, infatti, l’australiano ha centrato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, valevole come quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il meteo ha reso complicate le condizioni per team e piloti, con la pioggia che ha fatto capolino nella Q1, per rendere davvero incerta anche la Q2, con i piloti che hanno sfidato l’umido con le gomme slick, andando a migliorare giro dopo giro fino alle ultimissime battute. Da questo scenario è emerso Jack Miller (Ducati Factory) sempre abile in queste condizioni, con il tempo di 1:31.899 con appena 15 millesimi di margine sul compagno di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)sa sempre dare il proprio meglio quando le condizioni si complicano e, infatti, l’australiano hato laposition del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, valevole come quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il meteo ha reso complicate le condizioni per team e piloti, con la pioggia che ha fatto capolino nella Q1, per rendere davvero incerta anche la Q2, con i piloti che hanno sfidato l’umido con le gomme slick, andando a migliorare giro dopo giro fino alle ultimissime battute. Da questo scenario è emerso(Ducati Factory) sempre abile in queste condizioni, con il tempo di 1:31.899 con appena 15 millesimi di margine sul compagno di ...

