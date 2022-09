MotoGP, Francesco Bagnaia: “Qualifiche molto difficili, ma obiettivo seconda fila centrato!” (Di sabato 3 settembre 2022) Sono state Qualifiche molto particolari quelle del GP di Misano, 14° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, le Ducati hanno fatto la voce grossa in condizioni di pista molto difficili: pista umida e insidie in ogni curva. Il migliore è stato l’australiano Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia e a Enea Bastianini. Tenendo conto però della penalità comminata a Pecco per quanto accaduto nella FP1 (guida irresponsabile: tre posizioni in griglia domani), il piemontese sarà in griglia di partenza in quinta posizione. “E’ stata veramente dura perché le condizioni non erano chiare. La pista si è pulita nel giro di un attimo, ho dato tutto e ho sperato di rimanere in piedi, spingendo al 100%. Abbiamo raggiunto il nostro ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Sono stateparticolari quelle del GP di Misano, 14° round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, le Ducati hanno fatto la voce grossa in condizioni di pista: pista umida e insidie in ogni curva. Il migliore è stato l’australiano Jack Miller davanti ae a Enea Bastianini. Tenendo conto però della penalità comminata a Pecco per quanto accaduto nella FP1 (guida irresponsabile: tre posizioni in griglia domani), il piemontese sarà in griglia di partenza in quinta posizione. “E’ stata veramente dura perché le condizioni non erano chiare. La pista si è pulita nel giro di un attimo, ho dato tutto e ho sperato di rimanere in piedi, spingendo al 100%. Abbiamo raggiunto il nostro ...

