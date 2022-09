MotoGP, come si è piazzato Francesco Bagnaia in qualifica e come partirà dopo la penalizzazione (Di sabato 3 settembre 2022) Qualifiche al cardiopalma a Misano, sede del 14° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, Francesco Bagnaia doveva affrontare un time-attack complicato per due ragioni: le condizioni della pista e la penalità comminatagli per la manovra pericolosa nel corso della FP1. Il centauro della Ducati, infatti, era rimasto in traiettoria andando molto lentamente, rappresentando un pericolo per i piloti che stavano sopraggiungendo. Nel caso specifico il riferimento era ad Alex Marquez. Il Panel degli Stewards ha deciso tre posizioni in griglia di partenza e l’obiettivo di Pecco era chiaramente quello di essere il più avanti possibile per poi cominciare domani il GP dalla seconda fila. Il target è stato centrato dal momento che Bagnaia è riuscito a concludere secondo le ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Qualifiche al cardiopalma a Misano, sede del 14° round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli,doveva affrontare un time-attack complicato per due ragioni: le condizioni della pista e la penalità comminatagli per la manovra pericolosa nel corso della FP1. Il centauro della Ducati, infatti, era rimasto in traiettoria andando molto lentamente, rappresentando un pericolo per i piloti che stavano sopraggiungendo. Nel caso specifico il riferimento era ad Alex Marquez. Il Panel degli Stewards ha deciso tre posizioni in griglia di partenza e l’obiettivo di Pecco era chiaramente quello di essere il più avanti possibile per poi cominciare domani il GP dalla seconda fila. Il target è stato centrato dal momento cheè riuscito a concludere secondo le ...

Delio92 : Il leader #quartararo 8° davanti al diretto rivale #aleixespargaro. Plauso a #morbidelli per la 1° volta nel 2022 i… - dianatamantini : DUCATI DOMINA, MILLER IN POLE ma basterà per spingere Bagnaia davanti a Quartararo? Ecco come sono andate le qualif… - corsedimoto : DUCATI DOMINA, MILLER IN POLE ma basterà per spingere Bagnaia davanti a Quartararo? Ecco come sono andate le quali… - EItonMcCartney : @DLenz96 Come prima pole in MotoGP - AleDagDalGas : Che pena I teatrini con Bagnaia e fidanzata. Interessanti come guardare il muro. #SkyMotoGp #MotoGP #SanMarinoGP Ch… -