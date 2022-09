Moto, Misano: pole a Miller, Bagnaia partirà quinto (Di sabato 3 settembre 2022) La Ducati dell'australiano Jack Miller, al termine di una qualifica contrassegnata dalla pioggia e dall'asfalto bagnato, partirà in pole positione nel Gp di Misano, in programma domani e valido per il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) La Ducati dell'australiano Jack, al termine di una qualifica contrassegnata dalla pioggia e dall'asfalto bagnato,inpositione nel Gp di, in programma domani e valido per il ...

thelastcornerit : MotoGP | GP San Marino: Miller torna in pole a Misano dopo una qualifica pazza - - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: A Misano la pioggia cambia tutto: pole per Oncu, Foggia scatterà 7°, Migno 9° - fisco24_info : Motogp: a Misano pole di Miller, Bagnaia partirà quinto: 'Pecco' ha ottenuto il 2/o tempo, ma dovrà scontare una pe… - Agenzia_Ansa : MotoGp: a Misano pole di Miller, Bagnaia partirà quinto. 'Pecco' ha ottenuto il 2/o tempo, ma dovrà scontare una pe… - Luxgraph : MotoGp: Miller in pole a Misano, Bagnaia retrocede in quinta posizione -