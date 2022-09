Mosca accusa l' Ucraina dei raid su Zaporizhzhia e chiede agli Usa di riprendere il trattato sul nucleare | Biden | verso altri aiuti a Kiev

(Di sabato 3 settembre 2022) Via libera dal G7 al tetto sul prezzo del petrolio russo. Medvedev: 'Con il price cap non riforniremo più l'Europa'. EWashington: Usa quasi coinvolti nella ...

Via libera dal G7 al tetto sul prezzo del petrolio russo. Medvedev: 'Con il price cap non riforniremo più l'Europa'. EWashington: Usa quasi coinvolti nella ...È il 192° giorno di guerra in Ucraina.Kiev di aver ripreso a bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Al momento, esperti dell'Aiea sarebbero ancora all'interno dell'impianto e si paventa l'ipotesi di una loro ...«La centrale nucleare di Zaporizhzhia è di nuovo sotto il tiro dei militanti di Zelensky Proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle linee difensive russe lungo la sponda destra del fiume Dnipro ...Gli Stati Uniti sono ormai vicinissimi a essere parte del conflitto in Ucraina, ”c’è solo una linea sottilissima” che li separa. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, m ...