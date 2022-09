Mondiali di Volley: un’Italia straordinaria vince su Cuba: arrivano i quarti di finale (Di sabato 3 settembre 2022) Lubiana – Al termine di una gara spigolosa e molto difficile contro Cuba l’Italia ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dei Campionati del Mondo grazie al 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) conclusivo. Gli azzurri sono stati bravi ad avere ragione di un avversario davvero complicato. De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto martelli, Galassi e Russo centrali, Balaso libero. Dall’altra parte della rete Cuba in campo con Goide palleggiatore, Herrera opposto, Yant e Mergarejo schiacciatori, Simon e Osoria centrali, Garcia ibero. Primo set difficile, giocato palla su palla per lunghi tratti e caratterizzato anche da qualche sbavatura degli azzurri che però nel complesso sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante un servizio non sempre impeccabile (8 gli ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) Lubiana – Al termine di una gara spigolosa e molto difficile control’Italia ha conquistato l’accesso aididei Campionati del Mondo grazie al 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) conclusivo. Gli azzurri sono stati bravi ad avere ragione di un avversario davvero complicato. De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto martelli, Galassi e Russo centrali, Balaso libero. Dall’altra parte della retein campo con Goide palleggiatore, Herrera opposto, Yant e Mergarejo schiacciatori, Simon e Osoria centrali, Garcia ibero. Primo set difficile, giocato palla su palla per lunghi tratti e caratterizzato anche da qualche sbavatura degli azzurri che però nel complesso sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante un servizio non sempre impeccabile (8 gli ...

