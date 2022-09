Milly Carlucci replica alle polemiche sul nuovo cast (Di sabato 3 settembre 2022) Milly Carlucci, dopo le polemiche scaturite dal cast di Ballando con le Stelle che è stato svelato, risponde: ecco le sue parole Un po’ di nomi del cast di Ballando hanno suscitato delle polemiche. Si tratta di Alex Di Giorgio, Enrico Montesano, Lorenzo Biagiarelli e Marta Flavi. Attraverso le pagine di DiPiù Milly Carlucci ha replicato ad uno ad uno i casi di polemica. Partiamo da Alex Di Giorgio. Il nuotatore gay ha chiesto di ballare con un ballerino. Così come spiega la Carlucci: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 settembre 2022), dopo lescaturite daldi Ballando con le Stelle che è stato svelato, risponde: ecco le sue parole Un po’ di nomi deldi Ballando hanno suscitato delle. Si tratta di Alex Di Giorgio, Enrico Montesano, Lorenzo Biagiarelli e Marta Flavi. Attraverso le pagine di DiPiùhato ad uno ad uno i casi di polemica. Partiamo da Alex Di Giorgio. Il nuotatore gay ha chiesto di ballare con un brino. Così come spiega la: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un brino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa ...

