Milik illude la Juve | poi Perin la salva | 1-1 a Firenze

(Di sabato 3 settembre 2022)(ITALPRESS) – Finisce 1-1 l'anticipo del “Franchi” fra Fiorentina entus. I bianconeri si tengono stretto il punto dopo una prestazione molto difensiva all'interno di una gara basata principalmente a non subire l'iniziativa avversaria. Si mangiano le mani i viola per l'occasione persa di tornare al successo, anche e soprattutto alla luce del rigore fallito al tramonto del primo tempo da Jovic, conautentico protagonista della partita. Lantus, come nelle due precedenti partite, è passata in vantaggio subito, stavolta non con Vlahovic – rimasto in panchina per 90? – ma con il suo sostituto, bravo a sfruttare un cross di Kostic che ha sorpreso tutta la difesa viola. Il polacco ex Napoli si è fatto trovare libero sotto porta e ha portato avanti i suoi. L'errore degli ospiti, ...