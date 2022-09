Milenkovic | «La conferma di Italiano e le ambizioni del club sono state decisive per la mia permanenza»

(Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole del difensore della Fiorentina Nikolaha parlato ai microfoni di Repubblica della sua scelta di rimanere alla Fiorentina. Ecco le parole del difensore viola: «Ledel, la voglia di crescere. Gli investimenti sulle strutture, come il Viola Park. Ma anche ladiè stata molto importante. Ho ascoltato il mio cuore, ho dato peso ai sentimenti. Amo questa città, questo. Vlahovic alla Juventus? Rispetto la scelta di Dusan, le nostre scelte non devono influire sulla nostra amicizia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

