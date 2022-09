Milano, vandalizzato gazebo di Fratelli d’Italia: i responsabili individuati dalla Digos. Meloni: “Vile assalto”. Sala: “Inaccettabile per la città” (Di sabato 3 settembre 2022) Un gazebo di Fratelli d’Italia è stato vandalizzato a Milano, in viale Papiniano, mentre due consiglieri del municipio 1 – Federico Sagramuso e Lorenzo La Russa, figlio dell’ex ministro Ignazio – stavano facendo campagna elettorale. I responsabili, appartenenti all’area anarchica, sono stati identificati dalla Digos intervenuta sul posto: avevano “la testa coperta da cappucci e il volto da mascherine” e hanno rotto parte della struttura mobile, ma “non hanno aggredito nessuno”. All’arrivo degli agenti il gruppo, composto di quattro o cinque persone, si era già dato alla fuga. Tutti saranno denunciati per danneggiamento. Secondo l’AdnKronos, la Procura milanese ha intenzione di aprire un fascicolo ipotizzando il reato di cui all’articolo 294 del codice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Undiè stato, in viale Papiniano, mentre due consiglieri del municipio 1 – Federico Sagramuso e Lorenzo La Russa, figlio dell’ex ministro Ignazio – stavano facendo campagna elettorale. I, appartenenti all’area anarchica, sono stati identificatiintervenuta sul posto: avevano “la testa coperta da cappucci e il volto da mascherine” e hanno rotto parte della struttura mobile, ma “non hanno aggredito nessuno”. All’arrivo degli agenti il gruppo, composto di quattro o cinque persone, si era già dato alla fuga. Tutti saranno denunciati per danneggiamento. Secondo l’AdnKronos, la Procura milanese ha intenzione di aprire un fascicolo ipotizzando il reato di cui all’articolo 294 del codice ...

SkyTG24 : Elezioni, vandalizzato un gazebo di Fratelli d’Italia a #Milano - G_A_V_76 : RT @SkyTG24: Elezioni, vandalizzato un gazebo di Fratelli d’Italia a #Milano - Autogrillocryp : RT @andreacantelmo8: Un gazebo di #Fdi è stato vandalizzato oggi a Milano in viale Papiniano da otto persone mascherate. Uno scempio assol… - Smargiasso1975_ : RT @andreacantelmo8: Un gazebo di #Fdi è stato vandalizzato oggi a Milano in viale Papiniano da otto persone mascherate. Uno scempio assol… - Angela3v999 : RT @andreacantelmo8: Un gazebo di #Fdi è stato vandalizzato oggi a Milano in viale Papiniano da otto persone mascherate. Uno scempio assol… -