Milano è rossonera! Il Milan vince il derby | Inter ko 3-2

San Siro si tinge di rosso e nero questa sera, al termine del derby di Milano, tra Inter e Milan. Una sfida emozionante e spettacolare, durante la quale non sono mancati i gol. A sbloccare il match è stato Brozovic, che ha portato in vantaggio i nerazzurri al 21?. 7 minuti dopo, però, Leao ha riportato la partita in parità. Al ritorno in campo dall'intervallo, il Milan ha fatto subito la voce grossa e prima Giroud, al 54? e poi nuovamente Leao, al 60?, hanno riportato in vantaggio i padroni di casa. Al 67? Dzeko ha accorciato le distanze e sul finale non sono mancate le occasioni per entrambe le squadre. La partita è terminata 3-2 e i campioni d'Italia, che si riportano temporaneamente in testa alla classifica, sono in festa.