Milano-Cortina, Scaroni si sfila dalla corsa per il ruolo di AD (Di sabato 3 settembre 2022) Il presidente del Milan Paolo Scaroni si sfila dalla corsa per il ruolo di amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, si sta complicando la questione della nomina del nuovo ad per le prossime Olimpiadi invernali. Una nomina che, su richiesta avanzata da Fratelli d'Italia, è stata delegata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

