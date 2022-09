Milano, arrestata la baby gang dei treni. Ecco come agiva (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, arrestata la baby gang dei treni. Si tratta di quattro minorenni che agivano in maniera seriale tra Seregno e Monza Il Tribunale per i minorenni di Milano e la Procura della Repubblica hanno terminato le indagini su una serie di denunce di rapine avvenute a bordo dei treni tra i comuni di Seregno e Monza. Responsabili delle rapine sarebbero quattro minorenni, verso i quali è stato spiccato un’ordinanza di misura cautelare in carcere. Le indagini hanno preso il via nel febbraio del 2022, dopo le denunce delle vittime ai carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari dell’Arma hanno scoperto l’esistenza di una vera e propria gang che agiva attraverso azioni intimidatorie e spesso anche con aggressioni ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 settembre 2022)ladei. Si tratta di quattro minorenni cheno in maniera seriale tra Seregno e Monza Il Tribunale per i minorenni die la Procura della Repubblica hanno terminato le indagini su una serie di denunce di rapine avvenute a bordo deitra i comuni di Seregno e Monza. Responsabili delle rapine sarebbero quattro minorenni, verso i quali è stato spiccato un’ordinanza di misura cautelare in carcere. Le indagini hanno preso il via nel febbraio del 2022, dopo le denunce delle vittime ai carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari dell’Arma hanno scoperto l’esistenza di una vera e propriacheattraverso azioni intimidatorie e spesso anche con aggressioni ...

