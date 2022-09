Milan | le pagelle di CM | Leao non ha limiti | Maignan fenomeno Che partita di Tonali!

LeBombeDiVlad : ?? RUBRICA #LBDV- Le pagelle nerazzurre ? Una pessima #Inter perde anche il secondo scontro diretto stagionale: il… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #MilanInter 3-2: @RafaeLeao7 di un’altra categoria. @_OlivierGiroud_ e @mmseize super - #Derby #DerbyMilano #Der… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #VIDEO - #Derby #MilanInter, i #Top5 rossoneri: le #pagelle / News - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina @acmilan #ACMilan… - PianetaMilan : #VIDEO - #Derby #MilanInter, i #Top5 rossoneri: le #pagelle / News - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina @acmilan… - radioradiomilan : RT @diariorossonero: -

Il vantaggio dell'Inter dura però solo pochi minuti: al 28' ilpareggia, sfruttando un errore dell'ex Calhanoglu . Il passaggio del turco viene intercettato da Tonali , che affonda spietato ...Sandro Tonali ©LaPresseE' la squadra rossonera nel finale a creare di più ma il primo tempo si chiude sull'uno a uno Ecco i voti:Maignan 6Calabria 6Kalulu 5,5Tomori 5,5Theo Hernandez 6Tonali ...Pagelle e tabellino du Milan-Inter, match di San Siro, valido per la quinta giornata di Serie A: la partita di Leao e Brozovic ...Altra serata di festa per il Milan: la squadra di Pioli ha battuto per 3-2 l’Inter in uno spettacolare derby di Milano valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri trionfano ...