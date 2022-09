Milan-Inter, Marotta: “Nel mercato unito sostenibilità aziendale e rinforzi per la squadra” (Di sabato 3 settembre 2022) “Derby molto importante, si sa che quando si gioca un derby non si guarda mai alla classifica ma al contesto, al pubblico, con emozioni particolari. Abbiamo tanti impegni, ma i grandi club sono abituati. Le ambizioni tante, siamo l’Inter, abbiamo una storia importante e un palmares ricco di trofei, siamo obbligati laddove è possibile farlo a perseguire questa strada. Il derby di oggi è importante e ci porta a un calcio romantico che potrebbe sparire, ha un suo sapore”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima del derby contro il Milan. E sul mercato: “E’ stato molto difficile, dobbiamo coniugare l’esigenza di creare sostenibilità all’azienda ma anche di costruire una squadra competitiva. La proprietà è stata irremovibile su Skriniar, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) “Derby molto importante, si sa che quando si gioca un derby non si guarda mai alla classifica ma al contesto, al pubblico, con emozioni particolari. Abbiamo tanti impegni, ma i grandi club sono abituati. Le ambizioni tante, siamo l’, abbiamo una storia importante e un palmares ricco di trofei, siamo obbligati laddove è possibile farlo a perseguire questa strada. Il derby di oggi è importante e ci porta a un calcio romantico che potrebbe sparire, ha un suo sapore”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, prima del derby contro il. E sul: “E’ stato molto difficile, dobbiamo coniugare l’esigenza di creareall’azienda ma anche di costruire unacompetitiva. La proprietà è stata irremovibile su Skriniar, ...

