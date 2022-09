Milan-Inter, le probabili formazioni del match (Di sabato 3 settembre 2022) Siamo alla quinta giornata di Serie A 2022/23, e già arriva una delle partite più importanti del nostro campionato. Un match iconico, trasmesso in tutto il mondo per la sua storia e bellezza culturale. Il Derby della Madonnina partirà questa sera alle 18:00. Milan-Inter è la partita che ha decretato di fatto lo scudetto della scorsa annata, vedremo oggi quale impatto darà questa partita a poche giornate dall’inizio del torneo. Pioli sceglie di giocare il suo miglior Milan, schierando in campo tutti i possibili titolari. Chance importantissima per il colpo estivo rossonero De Ketelaere, che potrà brillare nella partita più importante di San Siro. Fiducia ancora per Messias, che viene preferito a Saelemaekers e Diaz; attenzione a Giroud, decisivo con una doppietta l’anno scorso. L’Inter giocherà ... Leggi su zon (Di sabato 3 settembre 2022) Siamo alla quinta giornata di Serie A 2022/23, e già arriva una delle partite più importanti del nostro campionato. Uniconico, trasmesso in tutto il mondo per la sua storia e bellezza culturale. Il Derby della Madonnina partirà questa sera alle 18:00.è la partita che ha decretato di fatto lo scudetto della scorsa annata, vedremo oggi quale impatto darà questa partita a poche giornate dall’inizio del torneo. Pioli sceglie di giocare il suo miglior, schierando in campo tutti i possibili titolari. Chance importantissima per il colpo estivo rossonero De Ketelaere, che potrà brillare nella partita più importante di San Siro. Fiducia ancora per Messias, che viene preferito a Saelemaekers e Diaz; attenzione a Giroud, decisivo con una doppietta l’anno scorso. L’giocherà ...

