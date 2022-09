Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Correa titolare (Di sabato 3 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Milan-Inter, gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, e dal quarto uomo Marcenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Paganessi. Calcio d’inizio alle 18:00 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Non solo Fiorentina-Juventus, l’altro big match di questo quinto turno vedrà sfidarsi Milan e Inter nel derby della Madonina numero 232. La passata stagione le due storiche rivali di Milano si sono scontrate ben quattro volte tra campionato e Coppa Italia con due pareggi e una vittoria per parte. La squadra guidata da Stefano Pioli arriva a questo impegno dopo il mezzo passo falso in casa del Sassuolo. ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 3 settembre 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, e dal quarto uomo Marcenaro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Paganessi. Calcio d’inizio alle 18:00 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Non solo Fiorentina-Juventus, l’altro big match di questo quinto turno vedrà sfidarsinel derby della Madonina numero 232. La passata stagione le due storiche rivali dio si sono scontrate ben quattro volte tra campionato e Coppa Italia con due pareggi e una vittoria per parte. La squadra guidata da Stefano Pioli arriva a questo impegno dopo il mezzo passo falso in casa del Sassuolo. ...

