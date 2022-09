Milan-Inter 3-2: la reazione di Tramontana alla sconfitta nerazzurra nel derby (VIDEO) (Di sabato 3 settembre 2022) La reazione di Filippo Tramontana a Milan-Inter (3-2), derby valevole per la Serie A 2022/2022 e particolarmente incandescente considerando la lotta Scudetto. L’opinionista di fede nerazzurra ha palesato le sue emozioni durante la stracittadina meneghina, esultando e rammaricandosi a fasi alterne. Gol di Brozovic ad aprire le marcature e risposta di Leao in seguito, tutto nel primo tempo; seconda frazione con reti di Giroud e ancora Leao per il Diavolo, mentre Beneamata a segno con il solo Dzeko. Di seguito il VIDEO delle fasi salienti del commento di Tramontana a Milan-Inter. VIDEO reazione Tramontana, Milan-Inter SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ladi Filippo(3-2),valevole per la Serie A 2022/2022 e particolarmente incandescente considerando la lotta Scudetto. L’opinionista di fedeha palesato le sue emozioni durante la stracittadina meneghina, esultando e rammaricandosi a fasi alterne. Gol di Brozovic ad aprire le marcature e risposta di Leao in seguito, tutto nel primo tempo; seconda frazione con reti di Giroud e ancora Leao per il Diavolo, mentre Beneamata a segno con il solo Dzeko. Di seguito ildelle fasi salienti del commento diSportFace.

