Milan-Inter 3-2, il derby è rossonero (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Milan batte 3-2 l'Inter nell'anticipo della quinta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Meazza'. Al vantaggio nerazzurro con Brozovic al 21?, rispondono Leao con una doppietta al 28? e al 60? e Giroud al 54?; al 67? accorcia le distanze Dzeko. In classifica i rossoneri sono primi con 11 punti, la squadra di Inzaghi quarta a quota 9. L'articolo proviene da Italia Sera.

