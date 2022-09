Milan Inter 1-1 LIVE: inizia il secondo tempo (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Milan Inter 1-1 MOVIOLA 1? inizia il match 7? Subito ritmi alti a San Siro il Milan prova a giocarsela con il possesso palla, l’Inter con le ripartenze 11? Occasione Inter – manovra neroazzurra che porta alla conclusione Brozovic, servito da Barella, all’Interno dell’area rossonera, tiro deviato in angolo 15? Traversa del Milan – Leao scatta sulla fascia e mette al centro un cross ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA 1?il match 7? Subito ritmi alti a San Siro ilprova a giocarsela con il possesso palla, l’con le ripartenze 11? Occasione– manovra neroazzurra che porta alla conclusione Brozovic, servito da Barella, all’no dell’area rossonera, tiro deviato in angolo 15? Traversa del– Leao scatta sulla fascia e mette al centro un cross ...

