Milan, il derby è già storia: il primo proprietà americana (Di sabato 3 settembre 2022) Il derby di oggi tra Milan e Inter è già storico: il primo per i rossoneri dall’avvento della nuova proprietà americana Il Milan sfida oggi l’Inter nel derby della Madonnina. Una gara sentita che rappresenta anche un momento storico. A San Siro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si vedrà infatti la nuova proprietà rossonera nella figura di Gerry Cardinale, che sarà presente allo stadio. La stracittadina rappresenta la prima gara dopo il closing di qualche giorno fa. Un momento per fare la conoscenza anche dell’altra proprietà della città, rappresentata da Steven Zhang. Un primo approccio sul tema stadio? Forse, di sicuro le prime strette di mano con loro ed anche con Paul Singer, presente anch’egli in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Ildi oggi trae Inter è già storico: ilper i rossoneri dall’avvento della nuovaIlsfida oggi l’Inter neldella Madonnina. Una gara sentita che rappresenta anche un momento storico. A San Siro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si vedrà infatti la nuovarossonera nella figura di Gerry Cardinale, che sarà presente allo stadio. La stracittadina rappresenta la prima gara dopo il closing di qualche giorno fa. Un momento per fare la conoscenza anche dell’altradella città, rappresentata da Steven Zhang. Unapproccio sul tema stadio? Forse, di sicuro le prime strette di mano con loro ed anche con Paul Singer, presente anch’egli in ...

AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - Gazzetta_it : Milan-Inter: Il derby tra gag, veleni e omicidi #MilanInter - tancredipalmeri : Non capisco la disperazione degli interisti per l’assenza di Lukaku nel derby. Vuol dire che affronteranno il Mila… - sportli26181512 : Lautaro-Leao, uomini gol in Milan-Inter. E se si sbloccasse Petagna?: Lautaro-Leao, uomini gol al derby. E se si sb… - sportli26181512 : Il Milan su Instagram: 'Pronti per i cori rossoneri. È tempo di derby': È la mattina del derby di Milano e i canali… -