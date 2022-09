Milan: dopo il successo nel derby, Cardinale atteso domani a Milanello (Di sabato 3 settembre 2022) Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha vissuto un primo match incredibile, avendo la sua squadra sconfitto l’Inter 3-2 nella tanto sentita stracittadina. dopo aver assistito alla partita sugli spalti di San Siro, Cardinale è atteso domani, come riportato da MilanNews, al Centro Sportivo di Milanello, dove incontrerà Stefano Pioli e tutto il resto della squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Gerry, nuovo proprietario del, ha vissuto un primo match incredibile, avendo la sua squadra sconfitto l’Inter 3-2 nella tanto sentita stracittadina.aver assistito alla partita sugli spalti di San Siro,, come riportato daNews, al Centro Sportivo diello, dove incontrerà Stefano Pioli e tutto il resto della squadra. SportFace.

