Milan, De Paola: “Attorno a Pioli c’è una fiducia straripante” (Di sabato 3 settembre 2022) Il giornalista Paolo De Paola ha parlato della differenza tra i due allenatori protagonisti nel derby Milan-Inter di Serie A Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 settembre 2022) Il giornalista Paolo Deha parlato della differenza tra i due allenatori protagonisti nel derby-Inter di Serie A

gaetano_paola : umile pensiero, il derby, questo, lo sto vivendo bene, siamo alla 5a giornata quindi presto per definirlo fondament… - Mauro45600353 : @MilanNewsit Di Paola al VAR con il Milan è da indagine federale. In tutte le partite al VAR con il Milan il signo… - gaetano_paola : c'è molto di positivo nei pareggi contro Atalanta e Sassuolo, 2 squadre che si sono dovute chiudere come provincial… - vannini_dario : @PaolaSaulino Paola mica può vincere sempre il Milan ?? - gaetano_paola : vedo molti commenti tecnici con le solite critiche....ma che cazzo state a di, come se in campo c'è solo il Milan… -